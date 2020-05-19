Группа жителей улицы Евлаха, называющейся «Цыганским кварталом», попыталась провести акцию протеста, нарушив карантинный режим. Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск провели беседу с этими гражданами и отговорили их от намерения провести акцию.

Прокомментировав этот вопрос, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что группа жителей этого квартала Евлаха пыталась провести акцию в знак протеста против введения карантинного режима:

«Евлах является одним из мест, где в последние дни выявлено наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом. В последние дни в Евлахе выявлено 80 случаев заражения, причем 53 из них – среди жителей «Цыганского квартала». Поэтому въезд-выезд в квартал ограничен, квартал контролируется полицией и военнослужащими Внутренних войск. Это сделано для пресечения роста инфицирования.

Сотрудники TƏBİB взяли пробы у жителей этой улицы, пишет АПА. До получения результатов тестов въезд-выезд в этот квартал будет ограничен. Некоторые жители квартала попытались нарушить карантинный режим и выйти оттуда, но эта попытка была пресечена. Поэтому они собрались в знак протеста. Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск провели просветительские беседы с этими гражданами, после чего эти лица вернулись в свои дома».

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