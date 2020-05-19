«Вопрос попрошайничества является актуальным».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения годового отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми сказал депутат Фазиль Мустафа.

Он отметил, что как только карантинный режим был смягчен, попрошайки вышли на улицы: «Предлагаю создать приют для попрошаек, обеспечить им трехразовое питание за счет государства. Тех, кто прекратит попрошайничать, отпускать из этих приютов. Сейчас на каждой улице видишь попрошаек. Таким образом их можно будет убрать с улиц».

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