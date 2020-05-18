С учетом роста пассажиропотока вследствие смягчения особого карантинного режима, осуществляется ежедневный контроль над количеством автобусов на линии и интервалом их работы.

Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), утром и вечером к работе в направлениях с повышенным пассажиропотоком привлекаются на рейсовые и экспресс-линии дополнительные автобусы. Ежедневно в Баку выпускают на линии 1820 автобусов, примерно 830 из которых работают в направлениях пригородных сел и поселков. Впервые на линию были выпущены и около 20 автобусов длиной 18 метров.

Перевозчикам, осуществляющим постоянные пассажироперевозки, дано указание выводить на линии максимальное количество автобусов и сократить интервал их работы.

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