В настоящее время праздничный намаз в мечетях запрещен.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, если в связи с этим будет вынесено дополнительное решение, общественность будет проинформирована об этом.

«В текущих условиях не разрешается массовое скопление людей в мечетях. С учетом текущего уровня инфицирования, данный вопрос пока что не обсуждается. До праздников возможно вынесение иных решений в соответствии с эпидемиологической ситуацией», — подчеркнул Ибрагим Мамедов.

Minval.az