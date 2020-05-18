Заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева призвала население обязательно носить маски в парках и соблюдать дистанцию.

Выступая на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров, Гараева также отметила, что лица старше 65 лет тоже обязательно должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски. По ее словам, граждане должны помогать врачам, так как в случае роста числа больных оказывать им услуги будет трудно.

З. Гараева отметила, что открываются больницы модульного типа с обеспечением масками и дезинфицирующими средствами в стране нет никаких трудностей. Но если в обществе не пробудится чувство ответственности, то ситуация вновь ухудшится.

Minval.az