На основании обращения Омбудсмена в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки от Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики поступили материалы по нарушениям, допущенными должностными лицами.

В ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в том, что начальник жилищно-коммунального эксплуатационного участка № 117 Низаминского района столицы Исмаил Мансуров, используя служебное положение, получил от гражданина 10.500 манатов взамен на обещание оформить документацию на строительство пристройки в его доме, не имея на то полномочий.

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