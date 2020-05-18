Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с сегодняшнего дня смягчены некоторые ограничения, применяемые в рамках особого карантинного режима, в том числе снято ограничение на вход в приморский национальный парк.

Как сообщили в пресс-службе Управления приморского бульвара, вход на территорию бульвара свободный. Однако, согласно требованиям Оперштаба, люди должны соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра, не собираться в группы более 10 человек. Рестораны и кафе на территории бульвара будут работать согласно инструкции Оперштаба – с 08:00 до 18:00.

С сегодняшнего дня открыты и стоянки для автомобилей. Прогулочные катера, поезда, аттракционы и спортивные сооружения функционировать не будут – ограничения на их деятельность еще в силе.

На территории бульвара патрулируют сотрудники службы охрана Управления приморского бульвара и полиции. На бульваре снова появятся предупреждающие знаки, информационные табло, будут проводиться регулярные дезинфекционные работы.

Minval.az