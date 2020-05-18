В Азербайджане некоторые лица получат бессрочный статус инвалидности.

В связи с этим в закон «О государственной заботе о лицах, больных наследственными заболеваниями крови – гемофилией и талассемией» вносятся изменения.

Согласно этому изменению, инвалидность лиц с наследственными заболеваниями крови, в том числе, ограничение возможностей здоровья, определяются в соответствии с законом «О правах лиц с инвалидностью».

Для лиц старше 18 лет с наследственными заболеваниями крови, у которых до этого возраста установлены ограниченные возможности здоровья, определяется бессрочная инвалидность.

Minval.az