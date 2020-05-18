19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 22-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az