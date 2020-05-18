Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 65,3 тыс. человек или 4,1%, по состоянию на 1 апреля составив 1 646,1 тыс. человек.

Как передает Государственный комитет статистики, из них 911,7 тыс. заняты в государственном, 734,4 тыс. — в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 20,3% заняты в сфере образования, 17,9% — торговли, ремонта транспортных средств, 13% — промышленности, 8,2% — здравоохранения и социальных услуг, 7,5% — строительства, 6,9% — государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% — транспорта и складского хозяйства, 3,5% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% — сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,8% — финансов и страховой деятельности, 13% — других секторах экономики.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 28,9% и составила 744,5 маната.

Minval.az