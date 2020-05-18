Задержаны подозреваемые в краже средств из отделения почты ООО «Азерпочт», принадлежащем Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как передает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Гарадагского РУП, по подозрению в совершении кражи денежных средств из отделения почты №81 в поселке Алят были задержаны сотрудницы этого отделения С.Алекперова, Г.Тагиева и Т.Велиева.

В отношении подозреваемых по заведенному уголовному делу продолжаются оперативно-розыскные, следственные мероприятия.

Инцидент зарегистрирован в 81-м отделении почты в поселке Алят Гарадагского района Баку.

В ходе внутреннего аудита, проведенного на почте в мае, выяснилась недостача в 16 тыс. долларов США (27 200 манатов) и 28 тыс.манатов.

В связи с этим «Азерпочт» обратился в правоохранительные органы.

Minval.az