С сегодняшнего дня согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана частично смягчается режим социальной изоляции для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Согласно решению Штаба, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных и скорости заражения, с 00:00 18 мая 2020 года по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому району:

отменяется система СМС-разрешений, а также предоставление разрешений с портала «icaze.e-gov.az», служебного удостоверения либо справки с места работы;

отменяется ограничение на входы на территории бульваров, парков, центров отдыха при условии не собираться в группы более 10 человек;

восстанавливается работа ресторанов, кафе, чайных домов, а также всех объектов по оказанию услуг клиентам с 08:00 до 18:00 (за исключением использования кальянного оборудования в объектах общепита).

отменяется запрет на выход людей из дома старше 65 лет .

восстанавливается деятельность музеев и выставочных залов.

Вместе с тем в настоящее время в период особого карантинного режима по стране остаются в силе следующие ограничения:

запрет на въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок;

запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, а также в Гянджу и Лянкяран, за исключением автомобилей спецназначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительных, спасательных, а также грузовых; прекращение пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны.

прекращение учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях;

ограничение числа работников в государственных учреждениях в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;

временное прекращение приема групп и отдельных граждан в государственных учреждениях, за исключением центров службы ASAN и DOST;

запрет на организацию и проведение поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон;

запрет на проведение свадеб;

прекращение проведения всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных мероприятий;

запрет на деятельность служб по организации мероприятий, в том числе запрет на проведение дней рождения, свадеб, помолвок и других подобных мероприятий в этой сфере в домах клиентов или в других местах;

запрет на скопление граждан в группы из более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, в бульварах, парках и других местах;

прекращение деятельности развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая и находящиеся на территории бульваров и парков);

прекращение деятельности культурных объектов, а также кинотеатров, театров, спортзалов, за исключением музеев и выставочных салонов;

прекращение деятельности крупных торговых центров и «моллов» на территории страны, за исключением действующих в них продовольственных магазинов и аптек;

запрет на использование кальяна на объектах общественного питания;

приостановка обслуживания клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, а также во всех заведениях общественного питания с 18:00 до 08: 00;

запрет на посещение родственниками лиц, проходящих курс лечения в медицинских учреждениях;

прекращение услуг в сфере спорта, реабилитации (за исключением медицинских услуг в этой сфере);

оказание услуг массажа и бани;

Режим работы по сферам, деятельность которых разрешена, должен осуществляться в соответствии с необходимыми правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, методическими указаниями, представленными оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджана в период пандемии.

Minval.az