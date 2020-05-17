18 мая 1992 года в результате агрессии армянскими ВС был оккупирован Лачинский район.

На территории Лачинского района росли леса железного дерева, район богат минеральными водами, залежами кобальта, урана, ртути, золота, железа, цветного мрамора. На территории Лачинского района до оккупации было 5 медицинских центров, детских яслей, 100 школ, 54 клуба и 88 библиотек. В Лачинском районе находились исторические памятники архитектуры: в селении Хочаз расположена пещера-храм (V век), в селе Джимждимли гробница Маликаждара (XIV век), в селе Зейва крепость Кафир (XVII век), в селе Хусну дворец Хамзасултана (XVIII век). Имелся еще мост через реку Ханари (XVIII век).

В результате оккупации был оккупирован один город, поселок, а также 120 сел. Армянскими вооружёнными силами были разграблены сотни объектов культуры и быта района, разгромлены десятки поселков, сёл и исторических памятников, свыше 63 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

264 человека погибли, 65 были взяты в заложники, 103 жителя стали инвалидами.

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