До утра 17 мая в некоторых горных районах была гроза, временами шли дожди, дул сильный западный ветер. Об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

В Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Губе, Халтане, Грызе выпал 1 мм осадков.

Западный ветер временами усиливался в Тертере, Алтыагадже до 25 м/с, в Нафталане, Дашкесане до 23 м/с, в Агстафе до 22 м/с, в Шеки, Хачмазе, Агдаме до 20 м/с, в Гёйчае до 19 м/с, в Гяндже, Губе до 18 м/с, в Шабране до 16 м/с, в Мингячевире, Евлахе до 15 м/с. На Абшеронском полуострове и в Абшеронском морском районе северо-западный ветер временами усиливался в Пираллахы до 30 м/с, на острове Гум, в Маштаге до 28 м/с, на острове Чилов до 27 м/с, на Нефтяных Камнях до 24 м/с, в Сумгайыте, Баку до 22 м/с, в Бине до 19 м/с, в Забрате до 18 м/с. По информации станции «Нефтяные Камни», высота волн достигала 3,8 метров.

Температура превысила климатическую норму на 2.2 градуса. Максимальная температура воздуха была в Баку и на Абшеронском полуострове 24-31 градусов, в центральных районах 31-34 градусов, в горных районах 22 градуса, в Нахчыванской АР 21-30 градусов тепла.

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