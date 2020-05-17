Сильный ветер, наблюдавшийся вчера вечером, нанес серьезный ущерб энергетическому хозяйству в Баку и некоторых регионах, что привело к кратким перебоям с энергоснабжением.

В связи с этим ОАО «Азеришыг» перешел на усиленный режим работы.

«Репорт» отмечает, что в поселке Икинджи Забрат дерево упало на электролинию, повредив 0,4-киловольтные кабели.

Ветер также серьезно повредил электролинии в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах. В нескольких местах деревья упали на электрические линии.

На место аварий прибыла техника, проведены работы по восстановлению линий. В результаты оперативных мер за короткий срок была восстановлена бесперебойная подача электроэнергии.

Minval.az