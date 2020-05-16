«Возобновление праздничного намаза невозможно в связи с тем, что запрет Оперативного штаба при Кабинете Министров собираться в группы более 10 человек остается в силе».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев.

По его словам, в то время как решение остается в силе, невозможно совершать праздничный намаз коллективно: «Коллективные намазы можно будет совершать после их возобновления в мечетях. Согласно законам шариата, в день праздника намаз должен совершаться коллективно. В связи с распространением коронавируса во всех мусульманских странах мира отложены пятничные и коллективные намазы. На праздник люди смогут поздравить друг друга, но совершение коллективной праздничной молитвы необязательно. Нет необходимости совершать намаз в доме в группе из 3-5 человек», — отметил Ф.Нуруллаев.

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