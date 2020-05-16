Специалисты МЧС развернули в Дагестане пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые в данный момент не могут опасть на территорию своей страны из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

«В Республике Дагестан на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в пункте временного размещения развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые. Пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Там же организованы пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе центральной районной больницы Дербентского района.

В МЧС напомнили, что решение о развертывания пункта временного размещения было принято на основании обращения главы Дагестана Владимира Васильева в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии.

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