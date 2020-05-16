Распространенные в соцсетях видеокадры, на которых запечатлены хулиганские действия в отношении подростка, всесторонне были изучены нами, сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку Эльшад Гаджиев.

По его словам, 14 мая неизвестные избили в Хатаинском районе 16-летнюю З.Мусаеву.

Этот инцидент они транслировали в прямом эфире на своем профиле в Instagram.

Сотрудники полиции задержали жительницу Имишлинского района Егяну Азимли (2002 г.р.), жительницу Баку Гюнель Гадирли (2001 гр.), Лалу Мамедову (2002 г.р.) и жительницу Астарны Сафию Гулиеву.

Задержанные признались в содеянном, сказали, что сожалеют об этом. По факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство), ведется расследование.

Minval.az