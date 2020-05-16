В 2019 году Бакинскому метрополитену выделен 41 млн манатов на покрытие ущерба по финансовым результатам деятельности из-за низких (ниже себестоимости) тарифов за услуги пассажироперевозок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в отчетном году на продолжение строительных и реконструкционных работ в бакинском метро, закупку новых вагонов и оборудования выделено 109,7 млн манатов (строительство туннелей, электрических депо, закупка вагонов, генераторов, обновление подвижного состава Бакинского метрополитена и пр.).

Таким образом, из бюджета метрополитену выделено в общей сложности 150,7 млн манатов.

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