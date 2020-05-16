В 2019 году прочие поступления в госбюджет Азербайджана составили 129,3 млн манатов против прогноза в 78 млн манатов, сообщается на сайте Министерства финансов.

По информации, в структуре прочих поступлений 30,5 млн манатов пришлось на неиспользованные на конец года остатки средств, 18,7 млн манатов — остатки валют, 9,7 млн манатов — неиспользованные Управлением экспорта газа SOCAR средства, 8,8 млн манатов – поступления из ЗАО «Азербайджанские железные дороги», 8,1 млн манатов — поступления по штрафам, 5 млн манатов – поступления по линии МИД, 5,1 млн манатов — поступления по выданным из госбюджета кредитам, 1,1 млн манатов — поступления от управления остатком на казначейском счете, 42,3 млн манатов — прочие поступления.

Minval.az