В рамках противоэпидемических мероприятий против нового вида коронавируса (Covid-19) проводятся дезинфекционные работы на остановках, сообщает Бакинское Транспортное Агентство (БТА).
В рамках противоэпидемических мероприятий против нового вида коронавируса (Covid-19) проводятся дезинфекционные работы на остановках, сообщает Бакинское Транспортное Агентство (БТА).
Дата: 2020/05/16 13:24
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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