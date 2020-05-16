С учетом расходов на государственные капитальные вложения и средств, выделенных из резервного фонда госбюджета (187,6 млн. манатов), в 2019 году на расходы на оборону было направлено 13,7% госбюджета или 3354,2 млн. манатов, говорится в отчете «Об исполнении государственного бюджета на 2019 год».

В отчете отмечается, что по сравнению с 2018 годом это больше на 20,7 млн. манатов или на 0,6% .

В отчете также отмечается, что с учетом средств, выделенных на государственные капитальные вложения (155,7 млн. манатов), в 2019 году на расходы по разделу судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры направлено 6,8% расходов госбюджета (на 0,4 процентных пункта больше, чем в 2018 году) или 1660,8 млн. манатов.

По сравнению с 2018 годом это больше на 208,2 млн. манатов или на 14,3%.

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