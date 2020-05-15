Оперативный штаб при Кабинете Министров, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с новым типом коронавирусной инфекции, принял решение с 00:00 18 мая 2020 года смягчить некоторые ограничения, установленные в рамках специального карантинного режима.

В связи с этим Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики информирует граждан о том, что профилактические меры, имеющие большое значение в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны стать частью повседневной жизни каждого человека, особенно в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией. Необходимо строго соблюдать медицинские и профилактические требования, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски, респираторы, соблюдать социальную дистанцию.

Люди старше 65 лет, которые входят в группу риска, должны выходить из дома только в случае крайней необходимости, не посещать места массового скопления людей и пользоваться защитными средствами.

В то же время необходимо учитывать сохранение запрета на въезд и выезд в Баку, Гянджу, Сумгаит, Лянкяран и Абшеронский район.

Minval.az