Объем задолженности Грузии перед Азербайджаном равен 6,29 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерства финансов Грузии.

По данным на 1 мая, в месячном сравнении долг соседней страны Азербайджану не изменился.

Общий объем внешнего долга Грузии равен 5,69 млрд долларов США, 5,44 млрд долларов США из этой суммы приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (366,44 млн долларов), Францией (318,69 млн долларов) и Японией (217,52 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении не изменился, составив 12,1 млн долларов, 48,6 млн долларов и 6,8 млн долларов США соответственно.

Minval.az