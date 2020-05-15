«Если учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях приостановлен, то открывать библиотеки особой надобности нет».

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что открытие крупных торговых центров зависит от анализа ситуации.

Глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов отметил, что запреты для крупных торговых центров и «моллов» остаются в силе: «Поскольку угроза заражения в этих объектах очень велика, открытие этих объектов отложено. В процессе смягчения случаи инфицирования увеличиваются».

Он отметил, что люди в процессе выхода из карантина должны стараться оберегать свое здоровье: «В этом случае можно пойти на открытие крупных торговых центров. Но увеличение числа случаев заражения не позволяет открыть крупные торговые центры».

Minval.az