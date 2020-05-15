В Азербайджане сегодня не наблюдается дефицита масок и дезинфицирующих средств.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Максимальная мощность предприятий по производству медицинских масок в Азербайджане ежесуточно составляет 500 тысяч. Что касается их стоимости, возможно обсуждение вопроса снижения цен на маски. Производственная мощность может достичь такого уровня, что маски можно будет раздавать бесплатно», — сказал И.Мамедов.

По его словам, цены на импортируемые в Азербайджан маски в настоящее время дороже находящихся в продаже масок: «За них платит государство, чтобы медицинские маски стоили не дороже 30 гяпиков».

Minval.az