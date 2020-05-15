В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проведено расследование согласно поступившей информации о присвоении директором Детской музыкальной школы № 7 имени Г.Сарабского при Главном управлении культуры г. Баку Мехрибан Рустамовой зарплат педагогов школы.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий выявлены основания для подозрения в том, что Мехрибан Рустамова, злоупотребив должностными полномочиями, присваивала зарплатные карты учителей, значительную часть перечисленных на эти карты денежных средств, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного Кодекса.

В результате обысков, проведенных по решению суда в кабинете Рустамовой, в ее доме в Насиминском районе и автомобиле были обнаружены и изъяты 40 пластиковых карт на имена преподавателей музыкальной школы, денежные средства в различной валюте в размере 40 тысяч манатов, 36 аттестатов на имена учащихся музыкальной школы, табельные расписания школы, книга приказов, 1 ноутбук и другие документы и предметы.

Во время следствия М.Рустамова призналась, что снимала с банкоматов заработную плату 40 учителей. Также были выявлены основательные подозрения в том, что М.Рустамова незаконно собирала деньги с педагогов, часть средств передавала сотруднику Главного управления культуры города Баку, другую часть присваивала.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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