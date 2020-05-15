В Нахчыванской Автономной республике Азербайджана коронавирус COVID-19 был диагностирован у 106 человек, в настоящее время на лечении находятся 5 человек, двое скончались.

«Тестирование на COVID-19 прошли 2506 человек, у 106 из них был диагностирован коронавирус. При этом 99 вылечились, двое скончались, еще 5 человек в настоящее время находятся на лечении», — было отмечено в четверг в Нахчыване на совещании с участием председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова по мерам по борьбе с вирусной инфекцией, передает Интерфакс-Азербайджан.

На совещании подчеркнули, что на карантин в Автономной республике были взяты 7450 человек, из которых 417 человек в настоящее время находится на карантине.

В рамках комплексных предупреждающих мер, осуществленных с целью борьбы с коронавирусной инфекцией, был создан «Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Нахчыванской АР», в который со стороны юридических и физических лиц перечислено 5 млн 47,189 тыс. манатов. Из этих средств на борьбу с коронавирусом уже использовано 3 млн 326,861 тыс. манатов.

«Созданы современная лаборатория для выявления вируса, необходимый медзапас, закуплено новое медицинское оборудование, препараты и принадлежности для учреждений здравоохранения общей стоимостью 2,97 млн манатов», — сказал Талыбов.

В частности, закуплены 2 комплекта аппарата ЭКМО, 20 стационарных и 4 портативных аппарата искусственного дыхания, 2 прибора для гемодиализа и пр. современное оборудование.

По словам Талыбова, со 2 мая в Автономной республике начато смягчение введенных в связи пандемией ограничительных мер. Однако, организации и население должны строго соблюдать введенные порядки социального поведения и санитарно-эпидемиологические нормы.

Minval.az