Член Национального совета Эльданиз Гулиев ушел из организации.
Об этом он написал в соцсети Facebook, выразив сожаление.
Член Национального совета Эльданиз Гулиев ушел из организации.
Об этом он написал в соцсети Facebook, выразив сожаление.
Дата: 2020/05/15 0:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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