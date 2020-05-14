Генпрокуратура опровергла сообщения об изнасиловании двух сестер в Агджабеди.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, установлено, что сестры Айсель Салимова и Айшан Джафарова, проживающие в поселке Тахтакорпу Агджабединского района, не обращались в районную прокуратуру, а также в районное отделение полиции с заявлением об изнасиловании, и расследование в связи с этим не проводилось.

Отметим, житель Джалилабадского района ранее судимый Афган Садыгов на своей странице в социальной сети «facebook» ради сенсации распространил информацию о необъективном расследовании органами полиции и прокуратуры обращений в связи с тем, что вынужденная переселенка из Лачинского района Айсель Салимова, проживающая в поселке Тахтакорпу Агджабадинского района, подверглась насилию со стороны отдельных лиц.

На основании обращений отдельных лиц в Джалилабадском районном суде рассматривается вопрос о привлечении Афгана Садыгова к уголовной ответственности по статьям 147.2 (Клевета с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса за то, что он и ранее обвиняя различных должностных лиц Лачинского района в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, клеветал на них и оскорблял.

После обращения граждан в суд на Афгана Садыгова, он регулярно публикует в социальных сетях не соответствующую действительности информацию о данных лицах и отдельных местных государственных структурах.

Также следует отметить, что Айшан Джафарова и ее мать Бановша Наджафова обратились с заявлением в отдел полиции Лачинского района и попросили принять соответствующие меры в отношении А.Садыгова в связи с распространившейся в социальных сетях информацией клеветнического характера.

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