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Нацсовет аннулировал лицензию на спутниковое вещание Real TV

Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания Национального совета телерадиовещания было рассмотрено обращение ООО «Аналитический информационный центр Real» об аннулировании лицензии на спутниковое вещание.

Учитывая, что в настоящее время ООО «Аналитический информационный центр Real» обладает лицензией на общереспубликанское телевещание, выданной Советом 23 апреля 2019 года с регистрационным номером 197, и данная лицензия дает право на вещание через все наземные, кабельные, спутниковые, İPTV операторы, Совет принял решение об аннулировании лицензии с регистрационным № 186 от пятого марта 2018 года, выданное ООО для спутникового вещания.

Minval.az

Дата: 2020/05/14 20:46

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Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

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