Азербайджан в апреле 2020 года значительно увеличил поставки нефти в Азию, благодаря росту спроса в Китае, считают аналитики российского «Газпромбанка».

«Объем отгрузки азербайджанской нефти через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в апреле был максимальным за предшествующие 11 месяцев, благодаря спросу из Китая. В результате в апреле был зафиксирован резкий рост отгрузки нефти в Азию — в 2,2 раза по сравнению с мартом, и в 2,8 раза – по сравнению с апрелем 2019 года», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Газпромбанке.

По оценкам аналитиков банка, наращивание объемов продажи нефти в Китай окажет поддержку росту экономики Азербайджана в условиях низких цен. «Дополнительная поддержка со стороны нефтегазового сектора экономики позволит Азербайджану демонстрировать положительные темпы роста экономики в первом полугодии, после чего мы ожидаем возврата ненефтяного сектора к росту по мере снятия ограничений и восстановления экономической активности. В связи с этим, ненефтяной сектор продолжит оказывать поддержку экономике в среднесрочной перспективе на фоне дальнейших мер по его развитию», — считают в Газпромбанке.

Minval.az