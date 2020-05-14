На основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями главного редактора информационного портала «Azel TV» Афгана Садыхова были проведены оперативно-следственные мероприятия.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что А.Садыхов в сговоре с главным редактором информационного интернет-портала «Xəbərfakt.az» Сакитом Мурадовым 9 мая этого года встретился с должностными лицами Исполнительной власти Сумгайыта и пригрозили им распространить в СМИ цикл порочащих их материалов. А.Садыхов и С.Мурадов потребовали у этих должностных лиц 15 тысяч манатов за то, чтобы не распространять данные материалы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании решения суда, 13 мая 2020 года при получении от должностных лиц 10 тысяч манатов на территории Хатаинского района А.Садыхов и С.Мурадов были задержаны с поличным.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 182.2.1 и 182.2.4 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба потерпевшему).

А.Садыхов и С.Мурадов были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, суд избрал в отношении А.Садыхова меру пресечения в виде ареста, а в отношении С.Мурадова – меру пресечения в виде передачи под контроль полиции.

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