В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, 44 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2879 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1833 человека вылечился, 35 человек умерли, 1011 человек продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 38 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период был проведен 214 291 тест на выявление новых случаев заражения.

Minval.az