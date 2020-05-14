Работы по строительству Трансадриатического газопровода (ТАР), по которому будет осуществляться транспортировка азербайджанского газа в Европу, завершены на 95,1%.

Как сообщили АПА в консорциуме TAP, это показатель на апрель.

«Работы продолжаются в соответствии с нашим графиком», — отмечается в сообщении.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта «Южный газовый коридор», на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд. кубометров газа, добываемого в рамках проекта «Шахдениз-2». Этот трубопровод пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до юга Италии.

Ожидается, что доставка азербайджанского газа в Европу начнется в 2020 году.

Minval.az