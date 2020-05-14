«Правоохранительные органы расследуют происходящее в Министерстве культуры. Кто виновен, тот будет привлечен к ответственности».

Об этом заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов в прямом эфире «Ени Мусават».

Отвечая на вопрос о том, должен ли министр Абульфаз Гараев подать в отставку после разоблачения фактов коррупции и взяточничества в Министерсве, Новрузов сказал:

«Во многих странах мира после таких случаев министр подает в отставку и ведется расследование. Но мы идем к этому поэтапно. Как вы знаете, когда у нас кого-то увольняют за коррупцию, за преступление, эти люди присоединяются к оппозиции. В мире же подобные вещи происходят в другом формате».

Он также заявил, что у него есть «множество фактов того, что оппозиционные лидеры тоже берут взятки».

«Члены Нацсовета, председатель ПНФА Али Керимли и окружающие его люди уже 15 лет не работают. Как так происходит, что у неработающих уже 15 лет людей служебные автомобили дороже, чем у всех остальных, и у них есть телохранители. Естественно, что телохранителям платят зарплату, как и работникам этих лиц в соцсетях. Откуда же эти деньги?», — вопросил Новрузов.

По словам С.Новрузова, соответствующие структуры пытаются расследовать эти моменты.

«Соответствующие структуры призвали представителей оппозиции обнародовать отчет, откуда деньги. А потом из Европы и Америки приходят заявления, мол, в Азербайджане на оппозицию оказывается давление», – сказал он.

Minval.az