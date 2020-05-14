В январе-апреле этого года в Азербайджан было импортировано 17 196 автомобилей, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК), за отчетный период в страну импортировано 16 020 легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки пассажиров. Этот показатель на 51% больше по сравнению с показателем прошлого года.

Кроме того, за 4 месяца текущего года в страну было импортировано 1048 единиц (на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года) моторных транспортных средств для перевозки грузов, 69 единиц (рост на 30,2%) моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек и 59 единиц (на 5 единиц больше) моторных транспортных средств спецназначения.

Minval.az