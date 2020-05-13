«Вы должны постоянно находиться среди народа, вместе с гражданами, анализировать их проблемы. В первую очередь вам, конечно, необходимо полностью проанализировать ситуацию и быть активным в решении проблем народа, вынужденных переселенцев. Могут быть такие вопросы, решить которые местные исполнительные органы не в силах. В этом случае вы обязательно должны обратиться в центральные исполнительные органы. Те же вопросы, которые будут входить в вашу компетенцию, естественно, должны найти решение в пределах возможностей».

Об этом сегодня на встрече в видеоформате с назначенным на должность главы ИВ Кяльбаджарского района Азером Годжаевым заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что должны преобладать принципы социальной справедливости. «Справедливость должна быть ведущей идеей, ведущим тезисом в каждом здоровом обществе, потому что несправедливость обижает людей, подрывает в них веру. В конечном итоге несправедливость приводит к большим проблемам. Поэтому в каждой сфере должен утвердиться принцип справедливости. К примеру, в нынешнем году переселенцам будет предоставлено около 8 тысяч квартир. При предоставлении квартир должна быть полная прозрачность. Как Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, так и местным исполнительным органам следует работать здесь сообща. Необходимо вести точный учет переселенцев. К сожалению, в прежние годы этот учет проводился не на должном уровне. Есть сведения о том, что порой не проводился умышленно, потому что отсутствие точного учета открывало путь к различным манипуляциям. Сейчас мы проводим проверку, ревизию и видим, что в ряде случаев в домах, построенных для переселенцев, живут люди, вообще не имеющие статуса переселенца. В настоящее время мы освобождаем некоторые общественные здания, заселяем переселенцев в новые квартиры, после чего видим, – к примеру, недавно мне сообщили, — что 20 процентов жильцов этого здания вообще не являлись переселенцами. Как они туда попали? Кто их разместил? Кто их принял на учет? Государственные органы. Они сделали это в обмен на что-то. Иначе как это возможно, чтобы в здании, предназначенном для переселенцев, живут другие люди. Такие случаи есть. Негативных фактов при распределении квартир было достаточно много. Как мне сообщили, порой у переселенцев брали деньги. В то время как государство обеспечивает их бесплатным жильем. Эти факты также расследуются. Поэтому в первую очередь необходимо вести точный учет. Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев даны указания по этому вопросу. Руководству соответствующих местных исполнительных органов следует быть очень внимательными в данном вопросе и вместе координировать всю работу» (цитата по АПА).

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