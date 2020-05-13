Международный комитет Красного Креста (МККК) держит под постоянным контролем условия содержания и состояние Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, задержанных армянскими военнослужащими в Кельбаджаре, говорится в заявлении завотделом по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илахи Гусейновой.

В соответствии с мандатом МККК, проводится мониторинг условий содержания и обращения с лицами, задержанным в связи с нагорно-карабахским конфликтом, а также оказывается помощь в обеспечении связи задержанных с их семьями: «МККК также поддерживает диалог с лицами, ответственными за места содержания, контролируя состояние здоровья и оказание медицинских услуг задержанным лицам. Диалог с соответствующими органами продолжается и во время пандемии коронавируса, темы которого конфиденциальны. Информация о состоянии здоровья этих лиц передается только их семьям. Мониторинг проводится непосредственно на месте пребывания данных лиц при учете правил и рекомендаций в связи с существующей эпидемиологической ситуацией, опираясь на принцип ненанесения вреда деятельности МККК, связанной с задержанными лицами».

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