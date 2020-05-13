Граждане Азербайджана, находящиеся за рубежом, будут возвращены в страну чартерными рейсами с 18 по 31 мая.

Об этом в ходе брифинга в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он сообщил, что посредством портала «Возвращаюсь домой» только из России было обеспечено возвращение в страну свыше 540 граждан. За прошедшее время в страну были возвращены граждане и из других стран мира.

«С 18 по 31 мая граждане Азербайджана, находящиеся за границей, будут возвращены в страну специальными чартерными рейсами. Данные рейсы будут осуществлены как из стран СНГ, так и из европейских государств. В целом на сегодняшний день в страну возвращены порядка 20 тысяч граждан», — сказал Хикмет Гаджиев.

Minval.az