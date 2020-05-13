Президент Ильхам Алиев заявил о необходимости анализа эффективности работы должностных лиц.

«Уже дано задание для анализа эффективности деятельности чиновников и допущенных недочетов, и информация будет под контролем. В то же время должен быть общественный контроль», — заявил Алиев, принимая по видеоконференции нового главу исполнительной власти Кяльбяджарского района Азера Годжаева.

Глава государства подчеркнул, что борьба с взяточничеством и коррупцией будет беспощадной и сегодняшняя картина показывает это.

«Пять руководителей исполнительной власти уже арестованы, все они были причастны к безобразным действиям. Некоторые думали, что они выше закона. Или они думали, что кто-то поможет им, их покровителям, высокопоставленным людям, которые поддерживали их в течение многих лет. Кража платежных карт и социальной помощи является небольшой частью их преступлений», — сказал президент, слова которого передает «Интерфакс».

Алиев добавил, что честность, прозрачность, справедливость должны быть принципом работы каждого чиновника.

«Не должно быть ни взяток, ни лжи, ни грабежей, ни мошенничества! Честность, прозрачность, служение людям, справедливость — вот принципы! Я повторяю, если кто-то все еще думает, что кто-то ему поможет, он ошибается. Если они не хотят жить горькой жизнью арестованных государственных чиновников, пусть вернутся на правильный путь», – подчеркнул президент.

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