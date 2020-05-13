В Азербайджане планируется начать туристический сезон сразу после завершения режима карантина.

Об этом Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в случае вынесения решение о завершении режима карантина 31 мая, первого июня в Азербайджане стартует новый туристический сезон.

Сообщив, что за прошедший период была проделана масштабная работа для защиты и сохранения туристической индустрии Гулузаде отметил, что азербайджанский туризм в ожидании старта.

«Текущая психологическая ситуация такова, что на предварительном этапе люди будут воздерживаться посещать зарубежные страны, количество выезжающих за границу уменьшится. И куда бы они не прибыли, будут больше заботиться о своем здоровье. Поэтому мы готовим внутренний туризм в соответствии с этими критериями», — сказал Гулузаде.

Minval.az