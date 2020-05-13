В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились, 2 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2758 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1789 человек вылечились, 35 человек умерли, 934 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 30 из них оценивается как тяжелое, 44 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 208.546 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az