Сотрудники полиции в усиленном режиме осуществляют службу в Бакинском метрополитене, который по решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 9 мая возобновил свою деятельность.

В связи с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19) личный состав отделения полиции Бакинского метрополитена, а также военнослужащие внутренних войск на входах и выходах станций метро ведут разъяснительную беседу с пассажирами и требуют от них соблюдения действующих правил. А именно требований «методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте», в том числе обязательное ношение медицинской маски на территории станций метрополитена.

Лицам, пытавшимся войти на станцию метро без маски, сначала делается предупреждение, им рекомендуется приобрести маски на входе в станцию. Граждане, не подчиняющиеся этому требованию, привлекаются к административной ответственности.

Министерство внутренних дел еще раз доводит до сведения пассажиров важность соблюдения соответствующих методических указаний, в том числе ношения медицинской маски. В противном случае будет применено серьезное административное наказание в отношении пассажиров, нарушивших правила.



Minval.az