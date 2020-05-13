Первая платная дорога в Азербайджане будет сдана в эксплуатацию до конца мая текущего года и будет альтернативой части автомагистрали Баку-граница России, сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, до конца мая 2020 года предполагается сдать в эксплуатацию 100-километровый участок первой платной автодороги, которая пролегает параллельно части автомобильной магистрали Баку-граница РФ (вдоль побережья Каспийского моря), начиная с 45-го километра автотрассы (от поселка Зейналабдина Тагиева). Новое шоссе станет первой платной автомобильной дорогой в Азербайджане.

«Оставшийся участок платной дороги протяженностью 57 километров планируется сдать в эксплуатацию до конца второй половины 2021 года», — добавил Анар Наджафли.

Также он отметил, что на практике Азербайджана платных дорог еще не было, поэтому первое время предлагается бесплатная эксплуатация данной автодороги. В дальнейшем будут установлены на протяжении всего участка (157 километров) пункты оплаты проезда.

«С экономической точки зрения, данный участок облегчит пассажирские и грузоперевозки, в том числе транзитные, также поспособствует упрощению транспортных перевозок, так как свяжет границу РФ не только с Баку, но и с транспортным коридором «Север-ЮГ», — подытожил Анар Наджафли.

Minval.az