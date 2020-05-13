На основании поступившей информации о пожаре в ТЦ «Eurohome» в Бинагадинском районе столицы, начавшемся около 23.00 11 мая, ГПС, Служба спасения особого риска, войска гражданской обороны, личный состав и техника МЧС были привлечены к тушению пожара. Пожар был потушен около 01.00.

Как сообщили в Генпрокуратуре, после тушения пожара, на основании поручения генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева, сотрудники прокуратуры посредством передвижной криминалистической лаборатории с участием экспертов Министерства юстиции, сотрудников МЧС и МВД провели экспертизу на месте происшествия, изъяли необходимые образцы и предметы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры и МЧС.

Согласно решению генпрокурора, производство по уголовному делу передано в следственное управление Генпрокуратуры по тяжким преступлениям.

Отметим, по уголовному делу, возбужденному по статье 225.2. УК в связи с пожаром, произошедшим 10 декабря 2019 года в этом же торговом центре, в результате которого сгорело имущество 128 лиц, пострадавшим была выплачена компенсация в размере 13 млн 796 тыс.манатов из общей суммы ущерба 17 млн 460 тыс. манатов.

В связи с тем, что оба пожара произошли в торговом центре, расположенном на той же территории ООО «Eurohome», уголовные дела объединены, расследование продолжается в порядке общего производства в следственном управлении Генеральной прокуратуры по тяжким преступлениям.

Minval.az