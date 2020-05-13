Скончался бывший вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Магомед Алиомаров, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Он сказал, что главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров умер из-за болезни, вызванной коронавирусом: «Да, коронавирус. Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии. Он объединил вокруг себя всех девочек», — сказал глава федерации.

М.Алиомаров умер 13 мая в возрасте 67 лет. Он возглавлял сборную России с февраля 2019 года.

Отметим, М.Алиомаров в 2011-2015 годах возглавлял женскую сборную Азербайджана. В 2015-2018 годах занимал должность вице-президента Федерации борьбы Азербайджана.

Minval.az