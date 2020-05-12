«Азербайджан находится в гораздо лучшем положении, чем другие страны, в том числе страны с такой же численностью населения, как у нас. Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Коронавирус не исчез, он бродит».

Об этом президент Ильхам Алиев заяил на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов ООО Gilan Tekstil Park.

Глава государства отметил, что эта проблема останется до создания вакцины. «Поэтому граждане должны быть готовыми к этому. Учитывая позитивную динамику трех недель, мы с 27 апреля стали предпринимать смягчающие шаги, потому что понимаем, что это – сложный период для каждого. Но увидели, что как только начались смягчающие меры, число инфицированных стало увеличиваться. Почему? Потому что зачастую граждане проявляют безответственность, не придерживаются рекомендованных им правил, не носят масок, не соблюдают дистанцию, не пользуются дезинфицирующими средствами, подвергая таким образом риску свою жизнь и жизнь сотен людей, которые находятся с ними в контакте. Поэтому хочу еще раз обратиться к гражданам Азербайджана: соблюдать эти правила не так сложно. Врачи, специалисты говорят, что сейчас главное соблюдать личную гигиену, пользоваться дезинфицирующими средствами, держать дистанцию в полтора-два метра и носить маски. Это несложно. Поэтому еще раз прошу всех граждан соблюдать эти правила», — передает слова президента АПА.

Minval.az