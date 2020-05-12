Из-за эпидемии коронавирусной инфекции страдают все без исключения отрасли экономики Турции. Однако наибольший удар, вероятно, испытала на себе туристическая отрасль, которая терпит огромнейшие убытки в связи с закрытием границ, прекращением авиасообщения и даже ограничением внутреннего туризма.

Агентство «Анадолу» показало кадры пустующих пляжей Антальи, которые в данный момент закрыты для посетителей. Как и другие ограничительные меры, запрет на посещение морского побережья был введён в городе в связи с угрозой распространения CoViD-19. Пустуют также улицы, велодорожки, парки и детские площадки. Лишь изредка в курортном районе можно встретить полицию или работников городской инфраструктуры.

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