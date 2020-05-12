Эсмер Неджамеддингызы (пресс-служба Государственной Службы занятости Азербайджана) сообщила, что граждане, которые не согласны с причинами, по которым им было отказано в получении единовременных пособий в размере 190 манатов, могут написать письма на два электронных адреса: [email protected] и [email protected]

Об этом пишет у себя в «Фейсбуке» журналист Акпер Гасанов.

«Уже есть примеры, когда письма, отправленные по этим адресам, возвращаются обратно. Причем, не в течении указанных Эсмер-ханум 15 дней, в течении которых будет рассматриваться обращение, а сиюминутно. Потому, что таких адресов в реальности, судя по всему, просто нет. Или они не работают. Временно или постоянно — это не принципиально», — отмечает журналист.

«Фактом является то, что мы имеем дело с невозможностью граждан отстаивать свои права на получение единовременного пособия через отправку писем на те электронные адреса, что указала глава пресс-службы Государственной Службы занятости Азербайджана.

В этой связи возникает всего один вопрос — почему людям соврали? По сути, как ни крути, мы имеем дело с ложью. И с профанацией. Надеюсь, что виновные во всем этом понесут наказание», — резюмирует Акпер Гасанов.

Minval.az